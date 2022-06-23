Рыбус получил повреждение на тренировке «Спартака»

Опытный польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус получил повреждение на одной из тренировок московской команды.

Рыбус в своих социальных сетях выложил коллаж из двух фотографий. На одной из них 32-летний польский футболист улыбается вместе с другими игроками «Спартака», а на другой — перебинтованная правая нога защитника. Напомним, что матч за Суперкубок России с «Зенитом» состоится уже девятого июля.

Мацей Рыбус перебрался в «Спартак» из «Локомотива» этим летом на правах свободного агента. За «железнодорожников» польский защитник выступал с 2017 года.