Де Вильена хочет приостановить действие контракта с «Краснодаром»

Полузащитник «Эспаньола» Тонни де Вильена готов воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действующий контракт с «Краснодаром».

«РБ Спорт» сообщил, что нидерландский футболист хочет остаться в испанском «Эспаньоле», в котором провел второю половину минувшего сезона на правах аренды. В арендное соглашение был включен пункт о возможном выкупе прав на игрока за два с половиной миллиона евро, но испанский клуб не хочет платить, он рассчитывает забрать футболиста бесплатно.

В чемпионате Испании Тонни де Вильена провел 17 матчей, в которых один раз смог поразить ворота соперника и записать на свой счет одну голевую передачу.