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Де Вильена хочет приостановить действие контракта с «Краснодаром»

22 Июня 2022 • 17:52 Комментировать

Полузащитник «Эспаньола» Тонни де Вильена готов воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действующий контракт с «Краснодаром».

«РБ Спорт» сообщил, что нидерландский футболист хочет остаться в испанском «Эспаньоле», в котором провел второю половину минувшего сезона на правах аренды. В арендное соглашение был включен пункт о возможном выкупе прав на игрока за два с половиной миллиона евро, но испанский клуб не хочет платить, он рассчитывает забрать футболиста бесплатно.

В чемпионате Испании Тонни де Вильена провел 17 матчей, в которых один раз смог поразить ворота соперника и записать на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Краснодар Тонни де Вильена
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