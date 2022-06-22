В «Норрчёпинге» назвали условие, при котором клуб готов выкупить Дагерстоля у «Химок»

Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон сообщил, что шведский клуб готов выкупить у «Химок» защитника Филипа Дагерстоля.

25-летний футболист покинул Россию весной нынешнего года. В составе «Норрчёпинга» швед провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. За «Химки» защитник также не сумел отличиться, проведя 17 игр в РПЛ.

«Если будет правильная цена, конечно, мы готовы выкупит Дагерстоля. Нам был бы интересен этот вариант», — приводит слова Мартинссона «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает Дагерстоля в 1,8 миллиона евро.