Бразильский клуб хочет арендовать форварда «Зенита»

Руководители «Коринтианса» планируют подписать форварда «Зенита» Юри Алберто после того, как боссы ФИФА разрешили игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами.

По информации Lance, боссы бразильской команды заинтересованы в том, чтобы арендовать 21-летнего футболиста «Зенита», который теперь может приостановить свой контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что представители «Коринтианса» уже общаются по этому поводу с агентами Алберто.

Напомним, что в прошлом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.