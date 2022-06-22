Агент оценил шансы на возвращение Азмуна в чемпионат России

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы иранского форварда Сердара Азмуна, высказался относительно возможного возвращения игрока в российскую Премьер-лигу.

«Не знаю, вернется ли он в РПЛ. Сейчас перед ним цель стать одним из лучших бомбардиров в Германии. Но никто не знает, что может произойти в будущем», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорт».

Напомним, что Азмун выступал в чемпионате России за петербургский «Зенит». Он сменил «сине-бело-голубых» на леверкузенский «Байер» в зимнее трансферное окно. С немецким клубом Сердар подписал контракт на пять лет.

В прошлом сезоне Бундеслиги 27-летний иранец сыграл девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.