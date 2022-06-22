В «Зените» отреагировали на слухи о том, что Барриос может приостановить контракт с клубом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что колумбийский полузащитник Вилмар Барриос может приостановить контракт с питерским клубом.

Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что всё это полная ерунда и козни злопыхателей, ведь Барриос в ближайшее время прибудет в расположение питерской команды. Напомним, что недавно боссы ФИФА разрешили иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В прошлом сезоне Вилмар Барриос провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.