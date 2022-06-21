Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок «Сочи» Владислав Сарвели.

По информации «Евро-Футбол.Ру», зарплата футболиста будет составлять 400 тысяч евро.

Ранее мы сообщили о том, что 24-летний нападающий перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи». Сумма трансфера неизвестна, но по данным портала Transfermarkt стоимость Сарвели составляет почти два миллиона евро.

В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за команду из Самары, забил девять мячей и отметился четырьмя голевыми передачами. «Крылья Советов» по итогам сезона-2021/22 заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.