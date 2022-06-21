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Дьяков прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»

21 Июня 2022 • 18:52 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Иностранцев там любят, самое главное, забивать мячи. Если ты забиваешь, фееришь, хорошо выступаешь, то тебя будут носить на руках», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

По мнению экс-футболиста, турецкий чемпионат является более открытым, в отличие от Российской премьер-лиги. 

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба подпишет контракт с «Фенербахче», по которому будет получать два с половиной миллиона евро в год плюс различные бонусы за личные и командные достижения.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба Виталий Дьяков
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