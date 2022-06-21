Форвард «Крыльев Советов» перейдёт в «Сочи»

Российский нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели в ближайшее время подпишет соглашение с «Сочи».

По информации «Чемпионата», 24-летний российский футболист в скором времени присоединится к сочинской команде, которая воспользовалась опцией выкупа игрока. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Сарвели в полтора миллиона евро. До «Крыльев Советов» форвард также выступал за «Чертаново».

В прошедшем сезоне Владислав Сарвели провёл в российском чемпионате 29 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.