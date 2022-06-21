Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом России за последние 30 лет.

В эфире «Радио Зенит» Орлов заявил, что считает лучшим в России за последние 30 лет экс-нападающего петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. По мнению комментатора, во многом благодаря Андрею сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы – 2008, а «Зенит» - победителем Кубка УЕФА.

Напомним, что помимо «Зенита» Аршавин поиграл в английской Премьер-лиге за лондонский «Арсенал». Его покер в ворота «Ливерпуля» навсегда останется в памяти российских болельщиков.