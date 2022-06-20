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«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию об интересе к Агаларову

20 Июня 2022 • 21:37 Комментировать

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Нижний Новгород» не делал предложение о трансфере Агаларова. О трансфере Агаларова вопросов нет», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб сделал официальное предложение «Уфе» о покупке лучшего бомбардира Российской премьер-лиги Гамида Агаларова. Представители уфимской команды заявляли о том, что намерены расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

«Уфа» вылетела в ФНЛ по итогам минувшего сезона чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов Равиль Измайлов Пари Нижний Новгород
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