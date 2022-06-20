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«Динамо» предложило шесть миллионов евро за полузащитника «Краснодара»

20 Июня 2022 • 17:35 Комментировать

Московское «Динамо» сделало предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Александра Черникова.

«РБ Спорт» сообщил, что «бело-голубые» предложили сумму размером в шесть миллионов евро за Черникова, но «Краснодар» ответил отказом московскому клубу.

22-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 25 встречах во всех турнирах, в которых забил три гола и записал одну голевую передачу на свой счет. Согласно порталу transfermarkt стоимость Александра Черникова составляет два с половиной миллиона евро. Действующий контракт футболиста с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Александр Черников
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