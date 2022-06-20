Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форвард «Енисея» Андрей Окладников не перейдёт в «Сочи» вслед за главным тренером Вадимом Гараниным.

«Нет, это не правда, будь это так, я бы уже сказал об этом. Почему-то все считают, что раз тренер пришёл, значит игрока заберёт с собой. Я думаю, что Гаранину нужны опытные игроки. Он ведь впервые возглавил команду уровня Премьер-лиги, поэтому, я думаю, что он возьмёт футболистов, которые поиграли в РПЛ. Я говорю про игроков такого плана как Сарвелли и Агаларов. Но у нас с «Сочи» не было переговоров», — сказал Сафонов.

Напомним, 20 июня, «Сочи» объявил о том, что команду возглавил Гаранин, который тренировал «Енисей». После этого в российских СМИ появилась информация, что нападающий красноярского клуба может последовать примеру тренера.