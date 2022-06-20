Экс-тренер «Рубина»: Дзюбе нужно попробовать новый вызов сейчас, ведь потом возможности не будет

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу перспектив опытного российского форварда Артёма Дзюбы.

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что Дзюба будет лидером в любой команде РПЛ, ведь российский чемпионате ему идеально подходит. Тренер отметил, что форварду всё же стоит попробовать новый вызов именно сейчас, ведь потом возможности уже не будет.

«В Турции не самый топовый чемпионат, но если он туда всё же попадёт, то ему будет непросто», - добавил опытный специалист.

Напомним, что на данный момент Артём Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом 33-летнего футболиста был питерский «Зенит».