Наставник «Локомотива» Хапов озвучил цели клуба в новом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов заявил, какие задачи стоят перед командой в предстоящем сезоне.

Хапов сказал ТАСС, что команда уже приступила к тренировкам на базе в Баковке. База находится в идеальном состоянии после ремонтных работ. Цели у клуба всегда одинаковые — выигрывать все возможные титулы. Все футболисты это понимают, главное подойти к сезону в форме.

57-летний специалист Заур Хапов возглавил московский «Локомотив» в апреле этого года. «Железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам минувшего сезона, набрав 48 очков в 30 матчах.