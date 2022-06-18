«Ростов» отправил молодого полузащитника в аренду в клуб ФНЛ

Молодой полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов следующий сезон на правах арендного соглашения проведёт в подэлитном дивизионе.

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, в следующем сезоне 19-летний российский футболист будет выступать за «СКА-Хабаровск». Арендное соглашение полузащитника с дальневосточным клубом рассчитано до июня 2023 года. «Армейцы» в прошлом сезоне заняли в ФНЛ четвёртую строчку в турнирной таблице, но в стыках проиграли «Химкам».

Данила Сухомлинов в прошедшем сезоне провёл в РПЛ 21 встречу и отметился одной результативной передачей.