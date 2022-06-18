Карраскаль познакомился с новым тренерским штабом ЦСКА

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал клубной пресс-службе о том, что он уже познакомился с новым тренерским штабом «армейского» клуба.

Карраскаль сказал, что он очень рад вернуться из отпуска и снова приступить к тренировкам. Колумбиец отметил, что он уже успел познакомиться с новым тренерским штабом и пообщаться с одноклубниками.

«Настрой самый боевой, так что мы будем прибавлять с каждым днём», - добавил полузащитник.

Напомним, что новым тренером ЦСКА стал Владимир Федотов. В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провёл в РПЛ 11 матчей и забил один мяч.