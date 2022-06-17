Слуцкий: «Новички вливаются в команду хорошо»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился информацией об адаптации новых игроков в команде.

«Новички вливаются в команду хорошо. Во-первых, большое количество опытных игроков, которые все равно уже пересекались с нашими игроками, многих я хорошо знаю, где-то с ними пересекался», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Тренер заявил, что есть трудности у Джоэля Фамейе, но и у него русская девушка, поэтому он активно изучает язык, нет проблем в общении. Сейчас пока не понятно, кто будет составлять костяк команды, потому что пришло очень много футболистов.

«Рубин» занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу.