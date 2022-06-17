Молодой защитник «Спартака» покинул клуб

Защитник «Спартака» Илья Детёнышев покинул стан «красно-белых».

«Было очень приятно чувствовать и слышать вашу поддержку. Вы лучшие и навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за это хорошее время», — приводит слова Детёнышева Fratria.

19-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 28 матчах Молодежного первенства России, в которых трижды смог поразить ворота соперника. Согласно порталу transfermarkt стоимость защитника составляет 150 тысяч евро.

В 2018 году Детёнышев перешел в академию «Спартака» из академии казанского «Рубина», а летом 2020 года начал выступления в молодежной лиге.