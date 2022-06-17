Орешкин сказал, что верит в ЦСКА

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин заявил, что верит в новый тренерский штаб.
«Сможет ли новый тренер в предстоящем сезоне добиться больших успехов, чем предыдущий? Вера есть в ЦСКА», — приводит слова Орешкина ТААС.
Ранее «армейский» клуб возглавил экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов, под руководством которого, южане смогли завоевать серебряные медали чемпионата России.
ЦСКА вместе со специалистом Алексеем Березуцким занял пятое место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. После окончания сезона наставник покинул команду вместе со своим братом — Василием.