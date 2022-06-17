Игнатов рассказал, какую цель поставил перед собой «Спартак» после прихода Ваноли

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов раскрыл подробности приглашения Паоло Ваноли в команду.

В интервью программе «Коммент.Шоу» Игнатов заявил, что в первый день прошло собрание в тренажёрном зале. Вместе с Ваноли присутствовал Лука Каттани [спортивный директор «Спартака»], по слова футболиста, они вместе сказали, что пришли в команду выполнить серьёзную задачу. Этой задачей стала победа в Кубке России.

Напомним, «Спартак» выиграл трофей и сыграет в матче за Суперкубок России против «Зенита» 9 июля. Запланировано, что встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».