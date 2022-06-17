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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Дзюбе сейчас нужно думать о том, как хорошо закончить карьеру

17 Июня 2022 • 13:18 Комментировать

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив опытного форварда Артёма Дзюбы.

Мостовой сказал «Чемпионату», что сейчас задача Дзюбы заключается не в том, чтобы закрепиться в составе «Фенербхаче» или какого-нибудь другого турецкого клуба. Экс-игрок считает, что форварду сейчас уже нужно думать о том, как хорошо закончить карьеру.

«Турция для Дзюбы — хороший вариант», - добавил Мостовой.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба в ближайшее время может подписать соглашение с турецким клубом «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Александр Мостовой Артём Дзюба
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