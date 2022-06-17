«Пари НН» продлил аренду игрока «Локомотива» Берковского

«Пари НН» на своём официальном сайте сообщил о продлении аренды полузащитника «Локомотива» Ильи Берковского.

Сообщается, что срок арендного соглашения был продлён до лета следующего года.

«Прошлый сезон оцениваю позитивно. Мог сыграть и лучше, но помешали травмы. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде — всё отлично. У нас большой и дружный коллектив», — заявил Берковский.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл в составе нижегородского клуба 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами. Отметим, что сезон 2021/2022 стал первым для Берковского в Премьер-лиге.