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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» продлил аренду игрока «Локомотива» Берковского

17 Июня 2022 • 11:43 Комментировать

«Пари НН» на своём официальном сайте сообщил о продлении аренды полузащитника «Локомотива» Ильи Берковского.

Сообщается, что срок арендного соглашения был продлён до лета следующего года.

«Прошлый сезон оцениваю позитивно. Мог сыграть и лучше, но помешали травмы. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде — всё отлично. У нас большой и дружный коллектив», — заявил Берковский.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл в составе нижегородского клуба 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами. Отметим, что сезон 2021/2022 стал первым для Берковского в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Берковский Пари НН
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