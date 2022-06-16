«Олимпиакос» продлил контракт с 37-летним Вальбуэна

Французский полузащитник «Олимпиакоса» Матё Вальбуэна продлил контракт с клубом, сообщила пресс-служба.

Сообщается, что по условиям нового соглашения контракт рассчитан на один сезон. В прошедшем сезоне 37-летний Вальбуэна сыграл 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и отметился шестью голевыми передачами. За команду он выступает с 2019 года.

В составе «Олимпиакоса» француз трижды становился чемпионом Греции и выигрывал Кубок страны. Напомним, Вальбуэна защищал цвета московского «Динамо» с 2014 по 2015 год. В том сезоне «Динамо» заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.