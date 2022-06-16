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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Герта» отреагировала на слухи об интересе к Кралу

16 Июня 2022 • 20:45 Комментировать

Представитель немецкой «Герты» Мартин Юнг ответил на вопрос об интересе клуба с полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу.

«Герта» хочет подписать Алекса Крала? Мы не участвуем в спекуляциях», — заявил Юнг «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Герта» заинтересована в Крале и в ближайшее время может приступить к стадии переговоров со «Спартаком».

Прошлый сезон 24-летний футболист провел в Английской премьер-лиге в клубе «Вест Хэм» на правах аренды. «Спартак» заявил, что больше не намерен отправлять в аренду своего хавбека. Контракт с «красно-белыми» у игрока действует до конца июня 2024 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Герта Вест Хэм Бундеслига РПЛ Алекс Крал Мартин Юнг
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