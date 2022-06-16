«Химки» могут подписать Митрюшкина

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Химках».

«Спорт-Экспресс» сообщает, что Митрюшкин проведет сборы вместе с подмосковными «Химками». Сейчас российский голкипер находится в статусе свободного агента. Ранее дрезденское «Динамо» расторгла контракт с 26-летнем вратарем.

В минувшем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги Антон Митрюшкин провел пять матчей, в которых пропустил восемь мячей и один раз смог сохранить свои ворота «сухими». Ранее голкипер выступал за немецкую «Фортуну-2» и швейцарский «Сьон». Портал transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.