«Рома» отреагировала на слухи об интересе к Захаряну

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил Пинту Sport 24.

Ранее сообщалось, что наставник «Ромы» Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании Захаряна на замену уходящему Генриху Мхитаряну.

19-летний Арсен Захарян в минувшем сезоне принял участие в 33 матчах, в которых забил восемь голов и сделал девять голевых передач во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Действующий контракт с «Динамо» у игрока действует до конца сезона 2023/24.