Червиченко: Не удивлюсь возвращению Карреры

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении экс-тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

«Вектор развития нашего футбола показывает, что дураки ещё в ходу. Может быть, кто-то на приглашение Карреры и сподобится», — сказал Червиченко «Чемпионату».

По мнению эксперта, такие как Массимо Каррера думают, что в нашей стране еще есть дураки, которые готовы взять его на работу, ведь он вместе с Паоло Ваноли никому не нужен в сильных европейских лигах, поэтому удивляться возможному возвращению Карреры точно не стоит.

58-летний специалист работал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 год, а Ваноли возглавлял «красно-белых» с декабря 2021 по июня 2022 года.