Червиченко отреагировал на слова Салиховой о Бакаеве

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова жены владельца «красно-белых» Заремы Салиховой о трансфере Зелимхана Бакаева.

«Мне кажется, что у нее нет никакой цели. Просто она эмоционально относится к процессу и как может, так и реагирует. На мой взгляд, наверное, чересчур пылко, страстно», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Воспитанник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев покинул команду на правах свободного агента. По словам футболиста, клуб не предложил ему новый контракт, поэтому он подписал трудовое соглашение с «Зенитом» на четыре года (3+1).