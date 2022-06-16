«Урал» взял в аренду голкипера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешёл в «Урал» на правах аренды.

Екатеринбургский клуб договорился с «армейцами» по поводу аренды Помазуна, договор будет рассчитан на один сезон без права выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 25-летний голкипер также провел в «Урале». Он сыграл в 27 играх, пропустил 30 голов и 9 раз сохранил ворота «сухими» во всех турнирах.

Ранее Илья Помазун продлил трудовой договор с ЦСКА до конца июня 2027 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

«Урал» занял 12-е место в Российской премьер-лиге по итогам минувшего сезона.