Президент «Урала» : Шатов — главный игрок команды

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями от продления контракта с полузащитником Олегом Шатовым.

«Он у нас и был основной игрок. Олег — основополагающий игрок! Во всех клубах Шатов был таким футболистом. А тем более в «Урале», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По словам президента, Шатов будет главным игроком команды, ведь он воспитанник «Урала».

Ранее 31-летний полузащитник продлил трудовой договор с екатеринбургским клубом на один сезон. Шатов в минувшем сезоне принял участие в 11 встречах Российской премьер-лиги за «Урал», в которых смог забить один гол и сделать четыре результативные передачи.