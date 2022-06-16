Карпин назвал задачи «Ростова» на следующий сезон

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поведал о задачах своей команды на следующий сезон российской Премьер-лиги.

«Задача - начинать в первом туре выигрывать, и как можно чаще. Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и стыков», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Валерий Карпин вернулся на пост рулевого «жёлто-синих» в марте текущего года. Он совмещает работу в клубе и сборной России.

Под руководством 53-летнего тренера «Ростов» занял девятое место в прошлом сезоне Премьер-лиги.