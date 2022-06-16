Щетинин: Карпину не важен статус игрока в команде

Молодой полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился с журналистами своим мнением по поводу характера наставника ростовского клуба Валерия Карпина.

Щетинин сказал Sport24, что после возвращения Карпина в «Ростове» наладилась дисциплина. Полузащитник отметил, что вряд ли Мбаппе и Салаху в их командах сильно достанется за одну неудачную игру, а вот Карпин мог сразу напихать Полозу или Байрамяну.

«Карпину совершенно не важен статус игрока в команде», - добавил Щетинин.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Ростова» под руководством Валерия Карпина заняли в РПЛ девятую строчку.