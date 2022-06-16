Караваев рассказал о том, как праздновал чемпионство «Зенита» в этом сезоне

Российский защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал журналистам о том, как он праздновал чемпионский титул питерского клуба в этом сезоне.

Караваев сказал «Чемпионату», что какой-то взрывной и большой вечеринки не было, а после чемпионского матча с «Локомотивом» футболисты провели время с семьями. Защитник отметил, что после окончания сезона был корпоратив, но ему не удалось оторваться из-за травмы.

Напомним, что питерский «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно выиграл чемпионство. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает титул четыре года кряду.