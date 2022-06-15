Мартин Араоз, агент форварда «Сочи» Матео Касьерры в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости о возможном трансфере игрока в «Зенит».

«Да, идут переговоры, но я бы не сказал, что все близко к завершению, как пишут. Посмотрим, что будет в дальнейшем», — сказал агент.

Ранее мы сообщили о том, что колумбийский форвард может продолжить карьеру в «Зените».

25-летний нападающий провел в клубе один сезон. Он смог забить 14 мячей и сделать 6 голевых передач в 22 встречах с учетом всех турниров. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость Матео Касьерры составляет 4,5 миллиона евро.