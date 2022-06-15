Караваев — о победе на «Спартаком» (7:1) в РПЛ: Это было круто

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями после крупной победы над «Спартаком» (7:1) в РПЛ.

«Понравилось, как со счётом 7:1 разгромили «Спартак». Это было круто, у нас всё получалось. После таких побед – особенно когда крупно обыгрываешь принципиального соперника – вся неделя проходит на позитиве», — сказал Караваев «Чемпионату».

По словам футболиста, похожие эмоции он испытал после другой крупной победы над московским «Динамо» (4:1).

Вячеслав Караваев защищает цвета «Зенита» с 2019 года. За это время он трижды стал чемпионом России, выиграл национальный Кубок и два раза смог завоевать Суперкубок страны.