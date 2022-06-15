Орлов: Бакаеву нужно следить за каждым сказанным словом

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

«Я пока не вижу его игроком основного состава, а болельщики примут его тогда, когда он будет хорошо играть и забивать голы», — сказал Орлов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, на правом фланге игроком старта будет бразилец Малком Филипе, но если наставник «Зенита» Сергей Семак подписал Бакаева, то он знает, как встроить футболиста в свою игру. Сейчас нельзя делать какие-то громкие заявления воспитаннику «Спартака», потому что в Санкт-Петербурге любят спокойных людей.

15 июня Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» на 4 года по схеме 3+1.