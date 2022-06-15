«Ростов» опубликовал список команд, с которыми сыграет на летнем сборе

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, в котором проинформировала своих болельщиков, с кем команда встретится на летних сборах.

Команда под руководством Валерия Карпина сыграет против «Кубань Холдинга» (Краснодар), «Факела» (Воронеж), «Краснодара», «Кубани» и «Форте» (Таганрог).

Первый сбор запланирован с 16 по 30 июня, он пройдёт на базе «Ростова».

По итогам прошедшего сезона команда провалила сезон, заняв лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем Российской премьер-лиги в четвёртый раз подряд стал «Зенит». Вторым впервые в своей истории стал «Сочи», а топ-3 замкнуло «Динамо».