Деменко высказался о переходе Бакаева в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко отреагировал на переход воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в стан петербургского клуба.

«Думаю, Бакаев будет игроком основного состава в «Зените». Если Семак хотел его подписать, то он видит его в роли основного игрока», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нет смысла держать футболиста такого уровня на скамейке запасных. Вопрос в том, сможет ли Бакаев справиться с давлением со стороны фанатов, но это уже будет зависеть только от него самого.

Ранее Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» по окончанию трудового договора, а сегодня, 15 июня, «Зенит» заявил о подписании контракта с игроком.