Победитель Лиги чемпионов стал одноклубником экс-игрока «Рубина»

Бывший нападающий «Челси» Саломон Калу подписал краткосрочный контракт с «Арта/Солар 7» из республики Джибути, сообщил клуб в своих социальных сетях.

Последний местом работы ивуарийца был бразильский «Ботафого», который он покинул в 2021 году. Но больше всего 36-летний футболист известен по своим выступлениям в составе лондонского «Челси», с которым выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году, а также становился чемпионом Англии. Кроме того, он защищал цвета берлинской «Герты», французского «Лилля» и «Фейеноорда».

Отметим, что за «Арта/Солар 7» также защищает бывший полузащитник «Барселоны», лондонского «Арсенала» и казанского «Рубина» Алекс Сонг.