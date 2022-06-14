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Уваров — о Йокановиче: «Серьёзный специалист»

14 Июня 2022 • 21:55 Комментировать

Тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал о работе со Славишей Йокановичем.

«Довольно серьезный специалист. С ним было приятно работать. Хороший человек», — цитирует Уварова «РБ Спорт».

По словам тренера, Йоканович, как и многие сербы, не говорят по-русски, что стало удивлением. Со специалистом приходилось общаться на английском языке, но совместная работа была не очень долгой.

В 2015 году Йоканович проработал полгода в «Маккаби», потом перешел в «Фулхэм», который выступал в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось о том, что Славиша Йоканович согласовал условия трудового соглашения с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Динамо Москва РПЛ Славиша Йоканович Александр Уваров
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