Уваров — о Йокановиче: «Серьёзный специалист»

Тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал о работе со Славишей Йокановичем.

«Довольно серьезный специалист. С ним было приятно работать. Хороший человек», — цитирует Уварова «РБ Спорт».

По словам тренера, Йоканович, как и многие сербы, не говорят по-русски, что стало удивлением. Со специалистом приходилось общаться на английском языке, но совместная работа была не очень долгой.

В 2015 году Йоканович проработал полгода в «Маккаби», потом перешел в «Фулхэм», который выступал в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось о том, что Славиша Йоканович согласовал условия трудового соглашения с московским «Динамо».