Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перейдёт в «Ростов».

«РБ Спорт» сообщил, что ростовский клуб выкупит права на футболиста у «Краснодара». Игрок прибудет в расположение новой команды до конца текущей недели и сразу приступит к тренировкам.

Минувший сезон Уткин провел в «Ахмате» на правах аренды, он принял участие в 29 играх, в которых смог забить девять голов и сделать три результативные передачи во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее в СМИ была информация о том, что грозненский клуб готов выкупить футболиста у «Краснодара», но стороны не смогли прийти к соглашению.