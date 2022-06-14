Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы из Англии, Германии и Испании интересовались российским игроком ЦСКА

14 Июня 2022 • 09:35 Комментировать

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника столичного ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о том, что его клиент имел варианты продолжения карьеры за границей.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru представитель заявил, что в подписании россиянина был заинтересован гельзенкирхенский «Шальке». Также у Георгия были варианты трудоустройства в «Фенербахче» и чемпионатах Англии и Испании.

Срок контракта 31-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2023 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России защитник провел 16 поединков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
13:05 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков вошёл в тренерский штаб клуба РПЛ
12:58 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» высказался об уходе Бакаева
12:52 · Россия. Премьер-лига
Четыре футболиста «Спартака» не смогут сыграть в Суперкубке 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о «Спартаке»: Приехали, сыграли, уехали, а бойкотировать ни к чему
12:37 · Россия. Премьер-лига
Каттани хотел пригласить Клоппа в «Спартак» 2
12:29 · Россия. Премьер-лига
Каттани: У «Спартака» было 8 претендентов на замену Ваноли
12:25 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака»: Ваноли до последней минуты думал исключительно о команде
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» сообщил о выкупе трёх легионеров официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Рыбусе: «Спартаку» нравится приглашать тех, кто сейчас не на пике
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» опасается выпускать собственное пиво из-за сходства дизайна с флагом Украины
11:58 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «То, что «Спартак» постоянно жалуется, не красит их»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался по поводу предложения ввести в футболе чистое игровое время
11:48 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Абаскаль? «Спартаку» нравится брать «котов в мешке»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Бакаев близок к подписанию четырёхлетнего контракта с «Зенитом»
11:20 · Россия. ФНЛ
Экс-защитник «Уфы» Сухов проходит предсезонный медосмотр с башкирской командой
Все новости
Рекомендуем