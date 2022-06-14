Клубы из Англии, Германии и Испании интересовались российским игроком ЦСКА

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника столичного ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о том, что его клиент имел варианты продолжения карьеры за границей.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru представитель заявил, что в подписании россиянина был заинтересован гельзенкирхенский «Шальке». Также у Георгия были варианты трудоустройства в «Фенербахче» и чемпионатах Англии и Испании.

Срок контракта 31-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2023 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России защитник провел 16 поединков.