Первый тренер Миранчука дал совет футболисту на фоне новостей о его возможном уходе из «Аталанты»

Александр Воронков, первый тренер российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, дал совет Алексею не возвращаться в чемпионат России.

По словам первого тренера футболистов Sport24, Алексей увидел, что Серия А и РПЛ — это небо и земля. Он считает, что Миранчуку в Италии веселее, и он не рвётся возвращаться в Российскую премьер-лигу.

Тренер считает, что ехать в Россию нет никакого смысла для Миранчука. Воронков добавил, что: «В данной ситуации пусть лучше все остается так, как оно есть. Желаю ему удачи и здоровья!»

Напомним, утром, 13 июня, стало известно о том, что «Аталанта» готова избавиться от 10 футболистов, и в этом списке находится полузащитник Алексей Миранчук.