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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Миранчука дал совет футболисту на фоне новостей о его возможном уходе из «Аталанты»

13 Июня 2022 • 16:13 Комментировать

Александр Воронков, первый тренер российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, дал совет Алексею не возвращаться в чемпионат России.

По словам первого тренера футболистов Sport24, Алексей увидел, что Серия А и РПЛ — это небо и земля. Он считает, что Миранчуку в Италии веселее, и он не рвётся возвращаться в Российскую премьер-лигу.

Тренер считает, что ехать в Россию нет никакого смысла для Миранчука. Воронков добавил, что: «В данной ситуации пусть лучше все остается так, как оно есть. Желаю ему удачи и здоровья!»

Напомним, утром, 13 июня, стало известно о том, что «Аталанта» готова избавиться от 10 футболистов, и в этом списке находится полузащитник Алексей Миранчук.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Алексей Миранчук Антон Миранчук РПЛ
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