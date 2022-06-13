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Точилин: «Фрайбург» может стать трамплином для Фомина

13 Июня 2022 • 13:20 Комментировать (1)

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода российского полузащитник «Динамо» Даниила Фомина в немецкий «Фрайбург».

Точилин сказал «РБ-Спорту», что «Фрайбург» для Фомина может стать трамплином в более сильную команду. Тренер отметил, что он бы без раздумий согласился на такое предложение, но советовать Фомину он ничего не будет, так как у футболиста «Динамо» есть своя голова на плечах.

Напомним, что в прошедшем сезоне Даниил Фомин провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Динамо Москва Даниил Фомин
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