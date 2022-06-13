«Факел» может подписать защитника из чемпионата Румынии

Воронежский «Факел» может в летнее трансферное окно подписать контракт с защитником Евгениев Шляковым, который до этого выступал в румынской лиге.

По информации «Матч ТВ», 30-летний российский футболист в ближайшее время уже подпишет соглашение с воронежской командой, которая в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе. Стоит отметить, что до этого защитник два года выступал в румынском клубе «УТА Арад».

В прошедшем сезоне Евгений Шляков провёл в румынском чемпионате 33 поединка, в которых не отметился результативными действиями, но получил семь жёлтых карточек.