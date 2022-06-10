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Макрон нашёл Зидану работу, ЦСКА передумал назначать Федотова, а Левандовски послал «Баварию» окончательно – в главных слухах недели рубрика

10 Июня 2022 • 13:36 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, какую работу Зинедину Зидану нашёл президент Франции Эммануэль Макрон, почему ЦСКА передумал назначать на должность главного тренера Владимира Федотова, и что предпримет Роберт Левандовски ради ухода из «Баварии». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».  

Макрон нашёл Зидану работу

Поговаривают, что в ближайшие дни Маурисио Почеттино покинет должность главного тренера «ПСЖ». Пресса то и дело связывает французский гранд с самыми разными специалистами – даже с Жозе Моуринью, завоевавшим недавно евротрофей во главе «Ромы». Между тем, на днях с комментарием выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что хотел бы видеть Зинедина Зидана в стране на должности тренера. Слухи говорят о том, что речь Макрона – это не просто слова, а посыл Зидану. Президент Франции якобы по-настоящему лоббирует экс-наставника «Реала» в «ПСЖ».

 

«ПСЖ» может расстаться с Неймаром

«ПСЖ» недавно заключил мегаконтракт с Килианом Мбаппе. Поговаривают, что теперь во французском клубе задумались о том, как сократить затраты. Одна из опций – продажа звёздного Неймара. Расставшись с бразильцем, парижане получили бы хорошую трансферную сумму, а также всерьёз сократили бы зарплатную ведомость. Стоит напомнить, что ранее в прессе ходили слухи о недовольстве Неймара на фоне подписания Мбаппе нового контракта. Бразилец вроде бы рассчитывал на уход француза.

 

ЦСКА передумал назначать Федотова

Новым главным тренером ЦСКА может стать Владимир Федотов, который в последние годы неплохо показывал себя в «Сочи». Впрочем, переговоры между клубом и тренером застопорились. Если верить слухам, суть разногласий заключается о том, что капитану «армейцев» Игорю Акинфееву комфортно работать с Дмитрием Крамаренко на должности тренера вратарей. Владимир Федотов же хочет привести в ЦСКА своего специалиста по вратарям – Дмитрия Бородина.

 

Зинченко больше не нравится подход Гвардиолы

Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, украинскому футболисту больше не нравится подход к нему Хосепа Гвардиолы. Зинченко хочет играть в линии полузащиты, как в сборной Украины, в то время как в английском клубе он продолжает выступать слева в обороне.

 

Левандовски послал «Баварию» окончательно

Роберт Левандовски больше не хочет играть за «Баварию». Поляк твёрдо настроен переходить в «Барселону» за год до истечения своего контракта в Мюнхене. По сути, Левандовски послал «Баварию» окончательно. Слухи говорят о том, что нападающий объявит бойкот и не явится на предсезонные сборы, если клуб его не продаст. По данным прессы, «Бавария» готовится к расставанию со звёздным форвардом, но прежде хочет найти ему замену.

 

Слухи собирал Александр Тихий.


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