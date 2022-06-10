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Спортивный директор «Спартака» назвал Абаскаля одним из самых многообещающих тренеров Европы

10 Июня 2022 • 13:05 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу нового тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Каттани сказал клубной пресс-службе, что все в команде убеждены в том, что они выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы, который уже в столь молодом возрасте имеет солидный опыт.

«Абаскаль пока не прибыл в Россию, но с сегодняшнего дня тренер уже полностью вовлечён в подготовку «Спартака», - добавил Каттани.

Напомним, что 33-летний испанский специалист официально возглавил спартаковцев. На посту главного тренера «Спартака» Абаскал заменил итальянца Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Гильермо Абаскаль
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