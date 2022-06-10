Экс-тренер «Спартака» открыл Абаскалю дорогу в большой футбол

Бывший наставник «Спартака» Унаи Эмери, который сейчас работает в «Вильярреале», в своё время открыл дорогу нынешнему наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

В 2014 году Унаи Эмери пригласил юного Абаскаля из академии «Севильи» и назначил его на должность главного видеоаналитика, так что нынешний тренер московского клуба в своё время готовил видеоотчёты для Эмери.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально возглавил спартаковцев. На посту главного тренера 33-летний испанский специалист сменил итальянца Паоло Ваноли. Последним клубом Абаскаля был швейцарский «Базель».