Дасаев: «Спартаку» нужно дать шанс российским тренерам

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался по поводу ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера столичной команды.

Дасаев сказал «Спорт-Экспрессу», что очень тяжело оценить работу Ваноли, так как итальянец проработал в «Спартаке» всего лишь полгода, а это очень маленький срок. Экс-вратарь отметил, что футболистам, наверняка, очень сложно из-за частой смены тренеров.

«Я не знаю, кто возглавит «Спартак», но нужно дать шанс и своим тренерам», - добавил Дасаев.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера «Спартака». Под руководством итальянца «красно-белые» заняли десятое место в РПЛ, но зато выиграли Кубок России.